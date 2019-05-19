В Петрозаводске 12 спасателей тушили гараж, загоревшийся утром

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Пожар произошел в гаражном боксе на улице Путейской.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 19 мая в 07:27 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (в составе 12 человек и 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе на улице Путейской.
Чтобы потушить возгорание, понадобилось более получаса – пожар удалось ликвидировать в 08:04. О пострадавших не сообщается.
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