В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель

Молодая петрозаводчанка умерла от удара током, воспользовавшись проточным водонагревателем, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 июня 16-летняя девушка, находилась в бане в частном секторе в Петрозаводске, воспользовалась проточным водонагревателем, и получила удар электрическим током.

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.