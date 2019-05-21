В Петрозаводске открылся Всероссийский фестиваль "Наследие – детям"

В четырехдневной программе фестиваля – с 21 по 24 мая - будут представлены музейно-образовательные уроки и занятия от лучших музейных педагогов со всей страны. Организатор фестиваля – музей-заповедник "Кижи".

Открылся фестиваль в актовом зале Национальной библиотеки Республики Карелия. К участникам форума обратилась директор музея "Кижи" Елена Богданова: "Рада вновь приветствовать вас! Наша встреча – продолжение прекрасной традиции. Работая с детьми, музеи одновременно сохраняют преемственность культурной традиции и работают на будущее. С 2007 по 2019 годы в фестивале приняли участие 533 человека. Год от года это число растет, расширяется география фестиваля. В этом году на конкурс поступило 95 занятий от 110 участников из 35 городов и населенных пунктов России и Белоруссии".

В своем выступлении Елена Богданова отдала дань памяти основательнице Детского музейного центра, вдохновителю и научному руководителю множества многолетних образовательных программ музея Людмиле Васильевне Шиловой и поблагодарила участников и партнеров фестиваля: Национальную библиотеку и Национальный музей Карелии, Карельский институт развития образования, Петрозаводскую школу-интернат №24, Олонецкий муниципальный район и Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Г. Прилукина.

"Здесь собрались творческие, ответственные люди, и я надеюсь, что наш фестиваль и предстоящая поездка на остров Кижи сделают наше сотрудничество еще более плодотворным. С острова Кижи всегда возвращаешься с новыми силами, с желанием делать нужные, добрые дела!" - завершила свое выступление Елена Богданова.

"Анализ конкурсных материалов показывает, что наибольшей популярностью пользуются интерактивные уроки и программы. Самая распространенная форма занятий – игра: игра с музейным предметом, игра-путешествие, игра-экскурсия, игра-квест. Кроме того, в музейной педагогике активно используется театрализация, постановка и решение проблемных ситуаций. Наша общая задача – превратить музеи в пространство непрерывного образования, сделать музейные коллекции интересными и доступными для максимально широкой аудитории" - подчеркнула в своем выступлении организатор фестиваля, руководитель Службы культурно-просветительской деятельности и внешних связей музея "Кижи" Ирина Павлова.

Затем состоялось подведение итогов конкурса музейно-образовательных занятий и музейных уроков "Наследие – детям". Дипломы и памятные подарки лауреатам вручила заместитель директора музея Ирина Аникина.

Сегодня свои музейно-образовательные занятия представят участники фестиваля из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологодской области, Владимира, Саратова, Ярославля и Великого Новгорода.

Второй день фестиваля – выездной. 22 мая музейные педагоги отправятся в Олонец.