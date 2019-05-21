Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
16:38, 21 Мая 2019
фото: Игорь Георгиевский

В Петрозаводске открылся Всероссийский фестиваль "Наследие – детям"

Загрузка...

В четырехдневной программе фестиваля – с 21 по 24 мая - будут представлены музейно-образовательные уроки и занятия от лучших музейных педагогов со всей страны. Организатор фестиваля – музей-заповедник "Кижи".

Открылся фестиваль в актовом зале Национальной библиотеки Республики Карелия. К участникам форума обратилась директор музея "Кижи" Елена Богданова: "Рада вновь приветствовать вас! Наша встреча – продолжение прекрасной традиции. Работая с детьми, музеи одновременно сохраняют преемственность культурной традиции и работают на будущее. С 2007 по 2019 годы в фестивале приняли участие 533 человека. Год от года это число растет, расширяется география фестиваля. В этом году на конкурс поступило 95 занятий от 110 участников из 35 городов и населенных пунктов России и Белоруссии".

В своем выступлении Елена Богданова отдала дань памяти основательнице Детского музейного центра, вдохновителю и научному руководителю множества многолетних образовательных программ музея Людмиле Васильевне Шиловой и поблагодарила участников и партнеров фестиваля: Национальную библиотеку и Национальный музей Карелии, Карельский институт развития образования, Петрозаводскую школу-интернат №24, Олонецкий муниципальный район и Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Г. Прилукина.

"Здесь собрались творческие, ответственные люди, и я надеюсь, что наш фестиваль и предстоящая поездка на остров Кижи сделают наше сотрудничество еще более плодотворным. С острова Кижи всегда возвращаешься с новыми силами, с желанием делать нужные, добрые дела!" - завершила свое выступление Елена Богданова.

"Анализ конкурсных материалов показывает, что наибольшей популярностью пользуются интерактивные уроки и программы. Самая распространенная форма занятий – игра: игра с музейным предметом, игра-путешествие, игра-экскурсия, игра-квест. Кроме того, в музейной педагогике активно используется театрализация, постановка и решение проблемных ситуаций. Наша общая задача – превратить музеи в пространство непрерывного образования, сделать музейные коллекции интересными и доступными для максимально широкой аудитории" - подчеркнула в своем выступлении организатор фестиваля, руководитель Службы культурно-просветительской деятельности и внешних связей музея "Кижи" Ирина Павлова.

Затем состоялось подведение итогов конкурса музейно-образовательных занятий и музейных уроков "Наследие – детям". Дипломы и памятные подарки лауреатам вручила заместитель директора музея Ирина Аникина.

Сегодня свои музейно-образовательные занятия представят участники фестиваля из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска,  Вологодской области, Владимира, Саратова, Ярославля и Великого Новгорода.

Второй день фестиваля – выездной. 22 мая музейные педагоги отправятся в Олонец.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

20.05.2019 13:27
Обществоведение
Телеграм в рост и в ширь 2
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 2
15.05.2019 10:36
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»