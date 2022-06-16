В Петрозаводске 22 июня пройдет «Минута молчания»

Столица Карелии присоединится к Всероссийской акции, которая пройдет в День памяти и скорби, напомнили в мэрии Петрозаводска.

По всей стране 22 июня, в День памяти и скорби, будет объявлена минута молчания. Во всех регионах она будет проводиться в одно и то же время — в 12.15 по московскому времени.

Именно в это время 22 июня 1941 года вышло в эфир обращение к советскому народу о вероломном нападении нацистской Германии. Закон о проведении в стране минуты молчания подписал в 2020 году президент России Владимир Путин.

На короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. Прервется теле- и радиовещание, в местах скопления людей на минуту будет приостановлена работа.