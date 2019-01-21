В Петрозаводске 22 января будет морозно, выпадет немного снега

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 22 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 января будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем выпадет небольшой снег. На дорогах снежный накат.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -18,-20, днем поднимется до -13 градусов.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура ночью -16,-21 градусов, местами опустится до -28. Днем столбик термометра задержится на показателях -11,-16. Местами похолодает до -22 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
Аналитика
18.01.2019 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
18.01.2019 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
Сегодня 16:38
Личное мнение
Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар.
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
Сегодня 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии