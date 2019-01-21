В Петрозаводске 22 января будет морозно, выпадет немного снега

О погоде на 22 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 января будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем выпадет небольшой снег. На дорогах снежный накат.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -18,-20, днем поднимется до -13 градусов.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура ночью -16,-21 градусов, местами опустится до -28. Днем столбик термометра задержится на показателях -11,-16. Местами похолодает до -22 градусов.