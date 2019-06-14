В Петрозаводске 22 жилых дома признаны подлежащими сносу

В Петрозаводске еще 22 дома признаны комиссией аварийными и подлежащими сносу, сообщает администрация города.

В управлении жилищного хозяйства прошло очередное заседание межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений пригодными либо непригодными для жилья.

Каждый из 50 домов рассматривался отдельно с учётом подготовленных документов, фотоматериалов и мнения собственников помещений.

Некоторые собственники указали на необходимость признания их жилья аварийным, некоторые - требующим капитального ремонта. Среди основных проблем многоквартирных домов: текущие крыши, замерзающий водопровод, покосившийся фундамент, трещины в конструкции.

"По итогам работы 22 дома признаны аварийными и подлежащими сносу. По 24 многоквартирным домам собственникам рекомендовано представить заявление и заключение специализированной организации. По одному дому комиссия не нашла оснований для признания дома аварийным. Ещё одна квартира признана пригодной для проживания, одно нежилое помещение признано непригодным", - говорится в сообщении.