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Новости. Общество
12:48, 24 Февраля 2019
фото: фото: Илья Тимин

В Петрозаводске 23 дома находятся в опасности

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В 23 домах в центре Петрозаводска срок эксплуатации газового оборудования истек 20 лет назад.

В Петрозаводском городском суде рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад, началось со скандала.

Иск прокуратуры во вторник на предварительном заседании начал рассматривать судья Павел Малыгин. По словам старшего помощника прокурора Петрозаводска Елены Егоровой, еще в 2017 году ООО "Новые технологии управления" было вручено представление надзорного ведомства.

Установлено, что на протяжении полутора лет с момента вынесения первоначального требования прокурора о диагностике газового оборудования, нормативный срок эксплуатации которого истек, управляющей организацией так и не были проведены работы по диагностике – безопасно ли использовать данное оборудование в жилых домах либо нет? Срок эксплуатации данного газового оборудования истек на протяжении последних 10-20 лет, - сказала Егорова.

В определении прокуратуры речь идет о 23 домах в центре Петрозаводска, которые расположены на улицах Гоголя, Антикайнена и проспекте Ленина.

Почему сложилась такая ситуация, читайте в статье "Не дай бог взрыв…"

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