В Петрозаводске 2,5 тысячи самых уязвимых участников дорожного движения нарушили ПДД

Более 2500 пешеходов нарушили ПДД, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За 7 месяцев текущего года автоинспекторами в Петрозаводске пресечено 2578 нарушений правил дорожного движения пешеходами. За этот же период в городе зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 пешехода погибли, 36 - получили травмы.

В сравнении с прошлым годом количество пострадавших пешеходов в этом году увеличилось на 64%. Треть происшествий зарегистрирована на пешеходных переходах, половина пострадавших пешеходов стали участниками дорожных аварий по собственной вине.

"Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению правил перехода проезжей части и напоминает о необходимости убеждаться в безопасности, где бы вы ни переходили дорогу.