В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами

С начала года в карельской столице зарегистрировано более 50 сообщений об отравлениях, из них более 30 – неизвестными веществами.

Об этом на заседании расширенной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии Вадим Измайлов.

По его словам, с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 339 преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ.

"В течение года из медицинских учреждений поступило более 30 сообщений об отравлении неизвестными веществами, более 20 – об отравлениях и передозировке наркотиками", - сказал он.

На заседании также отметили, что особое внимание борьбе с распространением наркотиков должны уделять управляющие компании и товарищества собственников жилья, которым следует оперативно закрашивать граффити, появляющиеся на стенах и в подъездах домов.