В Петрозаводске 32-летний мужчина пытался сжечь два многоквартирных дома

Полиция Петрозаводска нашла пиромана, едва не спалившего два многоквартирных дома, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля в полицию Петрозаводска поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Боровой. Силами спецслужб огонь был потушен, жильцы эвакуированы. Квартиры не пострадали, но подъезд дома был серьезно поврежден.

Незадолго до этого практически аналогичная ситуация произошла в другом жилом доме, расположенном в том же микрорайоне. Кто-то поджёг мусор на лестничной площадке. Жильцы почувствовали запах дыма, нашли источник и вовремя успели потушить пламя.

В ходе проверки полицейские установили, что в обоих случаях причиной происшествий стал умышленный поджог. Вскоре был найден и подозреваемый — 32-летный петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, по фактам поджога возбуждены и расследуются уголовные дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.