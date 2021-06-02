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В Петрозаводске 32-летний мужчина пытался сжечь два многоквартирных дома

Новости. Криминал
10:54, 03 Июня 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Полиция Петрозаводска нашла пиромана, едва не спалившего два многоквартирных дома, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля в полицию Петрозаводска поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Боровой. Силами спецслужб огонь был потушен, жильцы эвакуированы. Квартиры не пострадали, но подъезд дома был серьезно поврежден.

Незадолго до этого практически аналогичная ситуация произошла в другом жилом доме, расположенном в том же микрорайоне. Кто-то поджёг мусор на лестничной площадке. Жильцы почувствовали запах дыма, нашли источник и вовремя успели потушить пламя.

В ходе проверки полицейские установили, что в обоих случаях причиной происшествий стал умышленный поджог. Вскоре был найден и подозреваемый — 32-летный петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, по фактам поджога возбуждены и расследуются уголовные дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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