В Петрозаводске 4 июня поменяется схема движения маршрутных автобусов

Пять автобусов скорректируют свои маршруты, сообщили в мэрии карельской столицы.
Временно изменят свои маршруты пять петрозаводских автобусов — №№ 8, 14, 19, 22 и 25.
Изменения схемы движения будет приурочено к ежегодному полумарафону «ЗАБЕГ.РФ», который пройдет в воскресенье, 4 мая, вдоль Онежского озера от площади Кирова до улицы Мелентьевой.
В день забега общественный транспорт скорректирует маршруты с 7.00 до 12.00 утра.
Подробные схемы автобусов можно узнать на сайте администрации Петрозаводска.
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