В Петрозаводске 4 июня поменяется схема движения маршрутных автобусов

Пять автобусов скорректируют свои маршруты, сообщили в мэрии карельской столицы.

Временно изменят свои маршруты пять петрозаводских автобусов — №№ 8, 14, 19, 22 и 25.

Изменения схемы движения будет приурочено к ежегодному полумарафону «ЗАБЕГ.РФ», который пройдет в воскресенье, 4 мая, вдоль Онежского озера от площади Кирова до улицы Мелентьевой.

В день забега общественный транспорт скорректирует маршруты с 7.00 до 12.00 утра.

Подробные схемы автобусов можно узнать на сайте администрации Петрозаводска.