В Петрозаводске 43-летняя байкерша пострадала в ДТП

Мотоциклистка устроила аварию на Лососинском шоссе.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувший вторник, 30 августа, в 21.55 в районе дома № 22 по Лососинскому шоссе 43 – летняя водитель мотоцикла Yamaha неправильно выбрала скорость движения и не справилась с управлением. В результате мотоцикл перевернулся.

Мотоциклистка получила травмы и была госпитализирована с места ДТП.

В Госавтоинспекции напомнили, с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно - транспортных происшествий, в которых мотоциклисты получили травмы. ГИБДД призывает водителей мототранспорта к соблюдению ПДД, разумному выбору скорости.

Ранее сообщалось, в Карелии мотоциклист при обгоне встал на заднее колесо и упал в кювет.