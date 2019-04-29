В Петрозаводске 50-летний водитель упал вместе с мотоциклом

Мотоциклист пострадал в ДТП на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье 28 апреля в 23.50 на Лесном проспекте, в районе дома №55, 50летний мужчина, управляя мотоциклом "Ямаха", не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, он госпитализирован.