В Петрозаводске 50-летний водитель упал вместе с мотоциклом

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Мотоциклист пострадал в ДТП на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшее воскресенье 28 апреля в 23.50 на Лесном проспекте, в районе дома №55, 50летний мужчина, управляя мотоциклом "Ямаха", не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, он госпитализирован.
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