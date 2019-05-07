В Петрозаводске 8 мая не будет дождя

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О погоде на 8 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, днем без осадков.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночная температура составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +10, +12.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет дождь. На севере республики возможен дождь со снегом. На севере ночью на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до 0, +5 градусов, на севере местами до -2. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов, на севере будет +3, +8.
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