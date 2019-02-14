В Петрозаводске 83-летняя бабушка дала отпор грабителю

Мужчина напал на бабушку и пытался украсть у нее золотое кольцо, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что на нее напали в подъезде и похитили сумку с кошельком.

Сотрудники полиции выехали на место преступления и опросили потерпевшую. Уже через пару часов по описанию, составленному со слов пенсионерки, полицейские задержали подозреваемого, 39-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По версии следствия, мужчина заметил пенсионерку в магазине и последовал за ней до подъезда. Когда пожилая женщина открыла дверь, он зашел за ней, толкнул, а затем вырвал из рук сумку. Гражданин попытался снять с пальца бабушки золотое кольцо, но она сжала руку в кулак и закричала.

Нападавший скрылся с места преступления. Его добычей стал кошелек с 250 рублями.

На мужчину завели уголовное дело.