В Петрозаводске 9 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей

За 5 месяцев за вождение в нетрезвом виде в Петрозаводске были отстранены от управления более 200 водителей, сообщили в ГИБДД города.

При этом 40 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. По вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или с признаками опьянения, но отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек были травмированы.

В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".