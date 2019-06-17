В Петрозаводске 9 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей

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За 5 месяцев за вождение в нетрезвом виде в Петрозаводске были отстранены от управления более 200 водителей, сообщили в ГИБДД города.
При этом 40 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. По вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или с признаками опьянения, но отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек были травмированы.
В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".
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