В Петрозаводске мошенники обманули 95-летнего горожанина

Два мошенника заставили пожилого человека ходить по городу, чтобы перевести им деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 95-летний житель города, рассказавший, что в результате общения с мошенниками лишился 150 тысяч рублей.

Злоумышленники использовали популярную схему — один из звонивших представился работником банка, сообщившим о подозрительных операциях. Второй, якобы следователь, подтвердил слова первого.

Пенсионеру предложили закрыть свой банковский счёт и перевести деньги на новый, неизвестный. Об этом якобы нельзя было никому говорить. Пожилой петрозаводчанин сам снял деньги в отделении банка, а затем сходил в банкомат, находящийся почти в двух километрах, и перевел средства на счета телефонов.

После пенсионер вернулся домой и понял, что, вероятно, разговаривал с мошенниками. В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.