В Петрозаводске арендаторы квартиры расплатились с хозяйкой жилья, продав ее телевизор

В столице Карелии мужчины исчезли со съемной квартиры вместе с телевизором за 30 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 46-летней горожанки. Она рассказала, что у нее украли телевизор стоимостью 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, женщина сдавала в аренду квартиру, расположенную в центре города. В последнее время там проживали двое мужчин. Когда они съехали, женщина пришла проверять жилплощадь и обнаружила пропажу техники.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых. Они признались, что телевизор продали, а вырученные деньги перечислили хозяйке в качестве оплаты за жилье.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске гаражные воры сдали в металлолом запчасти от автомобиля.