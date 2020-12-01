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В Петрозаводске арендаторы квартиры расплатились с хозяйкой жилья, продав ее телевизор

Новости. Криминал
09:45, 02 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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В столице Карелии мужчины исчезли со съемной квартиры вместе с телевизором за 30 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 46-летней горожанки. Она рассказала, что у нее украли телевизор стоимостью 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, женщина сдавала в аренду квартиру, расположенную в центре города. В последнее время там проживали двое мужчин. Когда они съехали, женщина пришла проверять жилплощадь и обнаружила пропажу техники.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых. Они признались, что телевизор продали, а вырученные деньги перечислили хозяйке в качестве оплаты за жилье.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске гаражные воры сдали в металлолом запчасти от автомобиля.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-02 09:48:58
Налоги за сдачу в аренду платить не любят. Любят сразу в полицию бежать. А с хрена ли. Заплати налоги, потом заявление пиши.
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