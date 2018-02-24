В Петрозаводске аварийные бригады устранили крупную аварию на сетях

Рабочие восстанавливают теплоснабжение 29 домов, которые в связи с аварийной ситуацией были лишены тепла.

Аварийные бригады устранили повреждение трубопровода в районе улицы Сусанина, из-за которого от отопления было временно отключено 29 зданий. Об этом сообщает администрация Петрозаводска.

Теплоснабжение домов в районе улицы Сусанина будет полностью восстановлено в ближайшее время. Ведется заполнение трубопровода водой.



Временное отключение от теплоснабжения было произведено после выявления повреждения на подающем трубопроводе в тепловой камере у домов 4 - 6 по ул. Сусанина.