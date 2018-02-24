В Петрозаводске аварийные бригады устранили крупную аварию на сетях

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Рабочие восстанавливают теплоснабжение 29 домов, которые в связи с аварийной ситуацией были лишены тепла.
Аварийные бригады устранили повреждение трубопровода в районе улицы Сусанина, из-за которого от отопления было временно отключено 29 зданий. Об этом сообщает администрация Петрозаводска.
Теплоснабжение домов в районе улицы Сусанина будет полностью восстановлено в ближайшее время. Ведется заполнение трубопровода водой.
Временное отключение от теплоснабжения было произведено после выявления повреждения на подающем трубопроводе в тепловой камере у домов 4 - 6 по ул. Сусанина.
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