В Петрозаводске автоинспекторы гонялись за пьяным водителем с пассажиром в багажнике (ВИДЕО)

Ночная погоня инспекторов ДПС за пьяным водителем ВАЗ-2114 по улицам столицы Карелии попала в объективы видеокамер.

Как сообщает ДТП ПТЗ, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 мая в 01:13. Судя по видео, преследование нарушителя началось во дворах на улице Пограничная и закончилось на Лесном проспекте.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, 8 мая около часа ночи внимание инспекторов ДПС привлек нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля ВАЗ-2114. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД остановиться водитель не реагировал. Автоинспекторам пришлось устроить погоню за нарушителем.

В районе дома №55 по Лесному проспекту водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, вылетев за пределы проезжей части.

Выяснилось, что нарушитель 1999 года рождения был подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя.

В салоне "легковушки" находилось несколько пассажиров, а один молодой мужчина был в багажнике. Как он пояснил, сделал это "шутки ради".

За нарушения ПДД РФ в отношении водителя, 1999 года рождения, составлено семь административных материалов.

Момент погони запечатлели очевидцы и видеокамеры компании "Ситилинк".

Ранее юный водитель без прав не смог уехать от сотрудников ГИБДД Карелии.