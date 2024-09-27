В Петрозаводске автоинспекторы напомнили водителям о безопасности детей

Профилактическое мероприятие прошло в Соломенном.

27 сентября утром сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие вблизи школы № 7 в Соломенном. Целью акции было напомнить водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи учебных заведений.

Особое внимание инспекторы уделили водителям, подвозящим детей. Так, одному водителю, который вез двух маленьких детей, напомнили правила перевозки детей в автомобиле. Несмотря на то, что ребята находились в автокреслах, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспектор Элина Васильева провела с водителем беседу и рассказала о возможных последствиях ДТП с непристегнутыми пассажирами.

Также сотрудники ГИБДД остановили молодого человека на мопеде. Водительское удостоверение он получил недавно и еще не имеет достаточного опыта вождения. Инспекторы напомнили ему о необходимости строгого соблюдения ПДД и вручили памятку для начинающих водителей.