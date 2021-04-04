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В Петрозаводске автоинспекторы устроят во вторник облаву на пьяных водителей

Новости. Общество
17:27, 05 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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В столице Карелии 6 апреля пройдут рейды "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

За три месяца нынешнего года на территории Петрозаводска зарегистрировано одно дорожно - транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, в котором два человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 150 нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, автоинспекторы поймали в Петрозаводске за выходные 8 водителей подшофе.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-05 18:53:46
Если власть действительно хочет бороться с пьянством, то всё у неё получается. В Чечне уже давно практически нет мест, где люди могут свободно купить огненную воду.
Гость
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