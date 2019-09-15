В Петрозаводске автоледи сбила беременную женщину на переходе

Пострадавшая женщина после происшествия на дороге с травмами доставлена в перинатальный центр.

ДТП произошло в субботу, 14 сентября,в 18.40 на Лесном проспекте, сообщают в Госавтоинспекции Карелии.



55- летняя водитель автомобиля "Лада Гранта" совершила наезд на 27 - летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила ушибы. Женщина на восьмом месяце беременности доставлена в перинатальный центр. По факту ДТП проводится проверка.