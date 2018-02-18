В Петрозаводске автомобиль сбил невнимательного мужчину

ДТП произошло на улице Сулажгорской, пешеход был госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла вчера в 18.10 на улице Сулажгорской в районе дома 101. Водитель автомобиля Киа Спектра совершил наезд на пешехода, мужчину 1980 года рождения. Пешеход вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

В результате мужчина получил травмы и был направлен в больницу.

По всем фактам ДТП проводятся проверки. Обстоятельства выясняются.