В Петрозаводске автомобиль сбил невнимательного мужчину

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ДТП произошло на улице Сулажгорской, пешеход был госпитализирован.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла вчера в 18.10 на улице Сулажгорской в районе дома 101. Водитель автомобиля Киа Спектра совершил наезд на пешехода, мужчину 1980 года рождения. Пешеход вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности.
В результате мужчина получил травмы и был направлен в больницу.
По всем фактам ДТП проводятся проверки. Обстоятельства выясняются.
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