В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте (ФОТО)

Авария с участием пешехода случилась 2 декабря на Вытегорском шоссе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Петрозаводске на Вытегорском шоссе, около пересечения с проездом Тидена, пострадал пешеход.

Авария произошла 2 декабря в 10.15 утра. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 32-летнего водителя сбил пешехода, переходившего шоссе в неположенном месте.

Пострадавший, 44-летний мужчина, был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.