В Петрозаводске автомобиль сбил пятилетнего ребенка

Маленький пешеход получил травмы в ДТП на Кукковке.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувший четверг, 27 января, в 11.25 в районе дома № 5 по улице Торнева 35-летний водитель автомобиля Renault сбил 5-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения машины, вне пешеходного перехода, не убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Малышу назначено амбулаторное лечение. Водителю Renault на месте ДТП дежурным врачом была оказана медицинская помощь.

Ранее в Петрозаводске два ребенка попали под колеса автомобиля.