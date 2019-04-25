В Петрозаводске автомобиль сбил велосипедиста

ДТП произошло 24 апреля на пересечении улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 13.29 на перекрестке ул. Чапаева - ул. Шотмана. 37-летний водитель Chevrolet Astro совершил наезд на 33-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части в прямом попутном направлении.

Велосипедист получил травмы, впоследствии самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.