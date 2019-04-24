В Петрозаводске автомобиль сбил женщину во дворе

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ДТП произошло утром 23 апреля на улице Боровой, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 9.17 на ул. Боровой, 16 водитель Mitsubishi при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 42-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории.
Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.
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