В Петрозаводске автомобиль сбил женщину во дворе

ДТП произошло утром 23 апреля на улице Боровой, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 9.17 на ул. Боровой, 16 водитель Mitsubishi при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 42-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории.

Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.