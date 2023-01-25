В Петрозаводске автомобиль вылетел с кольца на снежный отвал разделительной полосы (ВИДЕО)

Камера запечатлела, как на Лесном проспекте легковой автомобиль вылетел с проезжей части.

Как сообщается в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии», 26 февраля в 18.21 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Легковой автомобиль двигался по кольцу в левой, внутренней, полосе. При съезде с кольца на Лесной проспект водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего он пересёк разделительную полосу в районе пешеходного перехода, оказался на проезжей части встречного направления и, вновь выехав на разделительную полосу, остановился на снежном отвале.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.