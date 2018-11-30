Сломавшийся банкомат толкнул на преступление двух петрозаводчан

Из-за сломавшегося банкомата двое петрозаводчан стали фигурантами уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился работник одного из коммерческих учреждений с заявлением о том, что из банкомата несколько горожан сняли наличные в сумме, превышающей запрашиваемую. Заявитель пояснил, что терминал на Октябрьском проспекте почти сутки выдавал 500-рублевые купюры вместо 200-рублевых. Иными словами, если гражданин обращался к терминалу с намерением снять со счета 200 рублей, что подтверждалось чеком и смс, то банкомат выдавал ему 500 рублей.

Спустя несколько дней сотрудники банка обзвонили всех клиентов, кто пользовался в тот день неисправным терминалом, объяснили, что произошла техническая ошибка и попросили вернуть денежные средства. Большая часть клиентов так и сделала; в то же время выяснилось, что некоторые пользователи ошибочно действовавшего устройства намеренно заказывали в тот день суммы по 200 рублей по несколько раз – возник повод обратиться к правоохранителям.

При изучении полицейскими всех обстоятельств происшествия, был усмотрен противоправный характер деяний нескольких граждан. А именно - по версии следствия, когда 44-летний петрозаводчанин запросил минимальную сумму, а банкомат выдал ее более крупными купюрами, мужчина понял, что произошла ошибка, но намеренно продолжил совершать незаконные денежные операции, с каждым разом снимая завышенные суммы. Таким образом, действуя многократно и понимая, что незаконно получает деньги, он добыл более 4 тысячи рублей. По такой же схеме, по версии полиции, действовал и 30-летний мужчина, который незаконно обогатился почти на 29 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Продолжаются следственные действия.