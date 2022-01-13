В Петрозаводске бесплатный автобус продолжит возить в поликлинику льготников с Кукковки

Бесплатный автобус для льготников с Кукковки в поликлинику № 4 на Ключевой продолжит работу в 2022 году.

Льготники — жители петрозаводского района Ключевая — продолжат пользоваться бесплатным автобусом, который регулярно отводит их в поликлинику № 4 на Ключевую. Об этом рассказали в пресс-службе Петрозаводского городского совета.

Вопрос с сохранением социального маршрута удалось решить с помощью депутатов Петросовета от Кукковки Андрея Ушкова и Александра Болдырева, которые, в свою очередь, обратились за поддержкой к Главе Карелии Артуру Парфенчикову, депутатам Законодательного Собрания РК и Министерству транспорта РК.

Социальный маршрут помогает повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи льготным категориям жителей микрорайона.

С 10 января автобус по маршруту «Кукковка — поликлиника № 4» работает по прежнему расписанию. Бесплатные рейсы организованы для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР, России, социалистического труда, инвалидов 1 и 2 групп, сопровождающих их лиц, пенсионеров.

Напомним, что в обозримом будущем на Кукковке появится своя взрослая поликлиника. Ориентировочные сроки начала строительства современного здания медучреждения в районе пересечения улиц Ровио и Фролова — 2023 год.