В Петрозаводске бездомный, приглашенный в гости выпить, напал на хозяйку

В Петрозаводске полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление, сообщили в МВД Карелии.

В больницу Петрозаводска была экстренно госпитализирована 58-летняя жительница карельской столицы. Медиков вызвал ее сын, пришедший проведать мать, живущую на Кукковке.

Полицейские выяснили, кто нанес раны пострадавшей. Петрозаводчанка, любительница алкоголя, недавно познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его в гости. Новые знакомые сидели и выпивали, но вторую бутылку хозяйка спрятала. Это не понравилось гостю — увидев, как жительница карельской столицы убирает спиртное в шкаф, он взял на кухне нож и ударил им женщину. Сначала мужчина попытался оказать ей первую помощь, но, поняв, что не может ничего сделать, скрылся.

По горячим следам в двух кварталах от места преступления полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний ранее судимый бездомный. Задержанный во всем признался.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее же время он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.