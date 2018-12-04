В Петрозаводске бизнесмен пойдет под суд за мошенничество с жильем на 112 млн рублей

Зампрокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по делу бывшего председателя товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) "Каменный бор" Алексея Малынова, которого обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей.

По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый Алексея Малынова, являясь председателем ТИЗ "Каменный бор", обманул и похитил более 74,6 млн рублей у людей, желавших приобрести квартиры в строящемся в Петрозаводске доме.

Он убедил покупателей заключить с ним предварительные договоры купли-продажи квартир, получил деньги за оплату квартир без оформления договоров участия в долевом строительстве жилья. Исполнять принятые на себя обязательства он был не намерен.

Кроме того, с 2010 года по 2017 год похитил у ряда жителей Петрозаводска и юрлиц более 37,6 млн рублей под предлогом оказания им содействия в приобретении жилых и нежилых помещений, а также по договорам займа.

Деньги он израсходовал по собственному усмотрению.

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.