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Новости. Криминал
14:56, 12 Марта 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Петрозаводске бизнесмены не поверили сработавшей сигнализации и лишились денег

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Злоумышленник днем зашёл в офисное здание и спрятался на втором этаже, где велись ремонтные работы, а ночью совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

Утром 11 марта в полицию Пряжинского района поступило заявление о краже из офисного здания. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что у одного предпринимателя из сейфа похищены 14 тысяч рублей, а у другого – различные товары для продажи: ножи, бинокли, зажигалки.

Потерпевшие пояснили, что ночью сработала сигнализация, но так как она ранее неоднократно давала сбои, то граждане выезжать на место не стали. Уже утром они обнаружили выломанные двери и пропажу имущества.

Подозреваемый, 34-летний ранее судимый гражданин, был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции Петрозаводска. Он находился в федеральном розыске.

По версии правоохранителей, гражданин днем зашёл в офисное здание и спрятался на втором этаже, где велись ремонтные работы. Когда все работники ушли, мужчина выломал дверь в офис, вскрыл ножом сейф и похитил денежные средства, затем проник в другое помещение и похитил товары.

Впоследствии гражданин планировал их сбыть, однако не успел и был задержан полицейскими в Петрозаводске.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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