В Петрозаводске более 500 человек выстроились в форме Преображенской церкви (ФОТО и ВИДЕО)

В музее-заповеднике Кижи организовали флешмоб накануне Дня народного единства.
Более полутысячи участников флешмоба «Мы вместе» изобразили многоглавую Преображенскую церковь с острова Кижи. Флешмоб состоялся на площади Кирова в Петрозаводске 3 ноября. Об этом рассказали в музее-заповеднике «Кижи».
В акции приняли участие студенты, школьники, волонтеры, сотрудники музея «Кижи» и его посетители. Преображенская церковь получилась в натуральную величину — 40 метров.
В музее поблагодарили всех, кто принял участие в этой масштабной и зрелищной акции.
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