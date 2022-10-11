В Петрозаводске более 500 человек выстроились в форме Преображенской церкви (ФОТО и ВИДЕО)

В музее-заповеднике Кижи организовали флешмоб накануне Дня народного единства.

Более полутысячи участников флешмоба «Мы вместе» изобразили многоглавую Преображенскую церковь с острова Кижи. Флешмоб состоялся на площади Кирова в Петрозаводске 3 ноября. Об этом рассказали в музее-заповеднике «Кижи».

В акции приняли участие студенты, школьники, волонтеры, сотрудники музея «Кижи» и его посетители. Преображенская церковь получилась в натуральную величину — 40 метров.

В музее поблагодарили всех, кто принял участие в этой масштабной и зрелищной акции.