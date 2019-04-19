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Новости. Общество
15:55, 19 Апреля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Петрозаводске бродит медведь

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Животное видели жители станции Онежский в районе Южной промзоны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сообщения о том, что вблизи станции Онежский замечен медведь, поступили сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службы города.

О нежелательном госте города были проинформированы сотрудники республиканского Минприроды. Там пояснили, что в ближайшее время территорию около Южной промзоны обследует охотник со специально обученной собакой.

Специалисты отмечают, что при встрече с дикими животными не стоит бежать, пугаться, делать резких движений, поворачиваться к ним спиной.

"Конечно, лучше всего не допускать такой случайности. В местах, где есть опасность столкновения со зверем, необходимо стараться производить как можно более шума. Например, громко разговаривать, топать ногами. Если встреча оказалось внезапной и на небольшом расстоянии, следует остановиться и, не поворачиваясь к зверю спиной, медленно отступать", – сказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Илья Кузнецов.

Напомним, телефон МКУ "ЕДДС" – 051.

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Комментарии

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Fit G
2019-04-19 16:16:34
Один охотник(слегка заикающийся) рассказывает другому как на медведя
охотиться:
- Т-ты к-когда нна ох-хоту п-пойдешь, главное Н-НИЧЕГО НЕ Б-БОЙЙСЯ!!!
Вв ллес п-придешь и Н-НИЧЕГО НЕ Б-БОЙСЯ! Р-Ружье вв б-берлогу суй
и с-стреляй, главное Н-НИЧЕГО НЕ Б-БОЙСЯ!!! И к-когда м-медведь вылезет
т-ты е-ему м-морду г-гавном н-намажь и б-беги!!!
- Откуда гавно-то возьмется?
- Н-Не б-беспокойся, Г-ГАВНО б-будет!!!
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