В Петрозаводске бродит медведь

Животное видели жители станции Онежский в районе Южной промзоны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сообщения о том, что вблизи станции Онежский замечен медведь, поступили сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службы города.

О нежелательном госте города были проинформированы сотрудники республиканского Минприроды. Там пояснили, что в ближайшее время территорию около Южной промзоны обследует охотник со специально обученной собакой.

Специалисты отмечают, что при встрече с дикими животными не стоит бежать, пугаться, делать резких движений, поворачиваться к ним спиной.

"Конечно, лучше всего не допускать такой случайности. В местах, где есть опасность столкновения со зверем, необходимо стараться производить как можно более шума. Например, громко разговаривать, топать ногами. Если встреча оказалось внезапной и на небольшом расстоянии, следует остановиться и, не поворачиваясь к зверю спиной, медленно отступать", – сказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Илья Кузнецов.

Напомним, телефон МКУ "ЕДДС" – 051.