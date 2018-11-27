В Петрозаводске будет ограничено автомобильное движение

Движение автомобилей по улице Мелентьевой будет перекрыто из-за проведения строительных работ, сообщили в мэрии.

В связи с производством земляных работ по прокладке сетей ливневой канализации в районе домов №40-44 по улице Мелентьевой 28 ноября в период с 8.00 до 22.00 на этом участке будет ограничено движение автотранспорта.