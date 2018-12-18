В Петрозаводске будет запрещена парковка в одном из районов

На Перевалке будет временно запрещена остановка транспортных средств, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 9 января будет запрещена остановка транспортных средств в переулке Полтавском с установкой соответствующих знаков: "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор".

Ограничения вводятся в связи с предстоящим производством строительных работ в районе пересечения улиц Сыктывкарской и Мичуринской.