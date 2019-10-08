В Петрозаводске 17-летняя девушка предстанет перед судом за кражу

Девушка украла деньги с банковской карты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле 2019 года 17-летняя девушка нашла банковскую карту и воспользовалась ей для оплаты товаров и услуг. Сумма ущерба превысила 2,9 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.