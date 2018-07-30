В Петрозаводске будут судить юношу, пытавшегося зарезать свою 17-летнюю подругу

Петрозаводчанка чудом выжила после того, как ее молодой человек нанес ей несколько ударов ножом, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 16 января 19-летний юноша, находясь вместе со знакомой 17-летней девушкой в одной из квартир Петрозаводска, напал на нее с ножом и нанес несколько ранений. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили потерпевшую в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Девушка осталась жива.

Кроме того, мужчина обвиняется в совершении покушения на сбыт наркотических средств. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотические средства изъяты.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.