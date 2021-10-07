В Петрозаводске будут судить мужчину за убийство брата и попытку продать наркотики

Петрозаводчанину, обвиняемого в покушение на незаконный сбыт наркотиков и убийстве брата, грозит 20 лет тюрьмы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в течение 2020 года 37-летний обвиняемый, имея договоренность с группой лиц, пытался на территории Петрозаводска незаконно сбыть бесконтактным способом наркотические средства в крупном размере. Однако довести до конца преступный умысел мужчина не смог из-за вмешательства полицейских. Наркотик был изъят.

Кроме того, в октябре прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с братом в квартире дома по улице Чернышевского в Петрозаводске. Он забил мужчину до смерти.

В ходе предварительного следствия обвиняемый находился под стражей, свою вину в причинении смерти брату не признал. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрены в виде лишения свободы до 20 лет.