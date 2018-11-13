В Петрозаводске будут судить наркоторговца

В суд направлено уголовное дело по обвинению петрозаводчанина в торговле наркотиков, сообщили в транспортной прокуратуре.

Летом в Петрозаводске в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудники транспортной полиции выявили наркоторговца, 34-летнего уроженца Карелии.

При проведении досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него три полимерных пакета с порошкообразным веществом внутри и приспособления для курения. Обследуя местность, полицейские обнаружили и изъяли еще два пакетика.

Исследование показало, что изъятое - N-метилэфедрон.

Мужчина действовал в составе группы лиц, получил наркотики и намеревался продать их путем "закладок". Однако преступление не было доведено до конца в связи с его пресечением.

Расследование продолжается, устанавливается причастность остальных участников преступления.