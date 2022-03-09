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В Петрозаводске будут судить подростка, укравшего у бомжа 20 тысяч рублей с банковской карты

Новости. Криминал
16:19, 17 Марта 2022
фото: © PxHere

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Подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в августе 2021 года 15-летний подросток, находясь на улице в Петрозаводске после доверительной беседы с малознакомой женщиной, не имеющей определенного места жительства, получил от нее во временное пользование мобильный телефон и банковскую карту.

В дальнейшем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшей, обвиняемый на своем мобильной телефоне от имени потерпевшей зарегистрировался в одном из банковских приложений, а телефон и банковскую карту вернул.

На следующий день, обвиняемый, используя ранее установленное банковское приложение, осуществил снятие денежных средств с банковского счета, принадлежащего потерпевшей, в сумме 20 тысяч рублей, причинив ей значительный ущерб.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал, ущерб полностью возместил. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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