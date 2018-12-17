В Петрозаводске будут судить предпринимателя, из-за которого пострадал двухлетний ребенок

Директору детского клуба, где пострадала двухлетняя девочка, грозит до 6 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый организовал в Петрозаводске детский клуб, где разместил самостоятельно изготовленный детский игровой комплекс, включающий в себя детскую горку, не соответствующую требованиям безопасности.

Петрозаводчанка привела дочь в клуб на развлекательное мероприятие. Девочка скатилась с горки и получила травму ноги, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 6 лет.