В Петрозаводске был жестоко избит курьер службы доставки еды

Курьер получил тяжелые травмы.

В одном из сетевых магазинов в Петрозаводске был жестоко избит курьер «Яндекс еды».

О чудовищном инциденте с избиением курьера рассказали в паблике «Ключевая | Новости района».

Как сообщают свидетели, пьяный мужчина пристал к молодому человеку с вопросом «Где моя пицца?» и, не услышав ответ, стал избивать его.

Курьер получил тяжелые травмы, сообщили в сети.