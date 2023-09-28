В Петрозаводске был жестоко избит курьер службы доставки еды

Курьер получил тяжелые травмы.
В одном из сетевых магазинов в Петрозаводске был жестоко избит курьер «Яндекс еды».
О чудовищном инциденте с избиением курьера рассказали в паблике «Ключевая | Новости района».
Как сообщают свидетели, пьяный мужчина пристал к молодому человеку с вопросом «Где моя пицца?» и, не услышав ответ, стал избивать его.
Курьер получил тяжелые травмы, сообщили в сети.
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