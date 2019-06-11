В Петрозаводске чайки "атаковали" школьников

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На крыше школы находились птенцы, сообщили в МЧС Карелии.
В понедельник,10 июня, в 7.55 спасатели выехали на вызов в школу №38 на Первомайском пр. – чайки напали на учителей и школьников.
Птицы так защищают своих птенцов.
В ведомстве сообщили, что пожарные сняли птенцов с кровли и перенесли их за пределы школы.
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