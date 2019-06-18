В Петрозаводске чайки вновь "напали" на детей

Чайки "атаковали" детский сад на Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

В МЧС поступило сообщение о нападении чаек на детский сад №95 на улице Ровио, 22.

Пять спасателей сняли с крыши здания птенцов и перенесли их за пределы учреждения.

Чайки нападают на людей, защищая своих птенцов.