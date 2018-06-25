В Петрозаводске четыре школьника набрали за ЕГЭ по русскому максимальные баллы

В целом результаты этого года лучше прошлогодних.

Утверждены результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который выпускники сдавали 6 июня. В целом результаты этого года лучше, чем в прошлом году.

Всего участниками экзамена стали 1437 человек. На высокие баллы (от 81 до 100) работу написали 393 выпускника - это более половины высокобалльников всей республики.

Четверо выпускников петрозаводских школ сумели получить за работу максимальный балл. Это ученики гимназий №30 и 17, а также средней школы №3, где есть сразу два стобалльника.

Все выпускники преодолели минимальный порог, который по русскому языку составляет 24 балла. В 2017 году набрать минимальный балл на экзамене в основной период не смогли трое учеников.