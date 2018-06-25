В Петрозаводске четыре школьника набрали за ЕГЭ по русскому максимальные баллы

По теме
Загрузка...
В целом результаты этого года лучше прошлогодних.
Утверждены результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который выпускники сдавали 6 июня. В целом результаты этого года лучше, чем в прошлом году.
Всего участниками экзамена стали 1437 человек. На высокие баллы (от 81 до 100) работу написали 393 выпускника - это более половины высокобалльников всей республики.
Четверо выпускников петрозаводских школ сумели получить за работу максимальный балл. Это ученики гимназий №30 и 17, а также средней школы №3, где есть сразу два стобалльника.
Все выпускники преодолели минимальный порог, который по русскому языку составляет 24 балла. В 2017 году набрать минимальный балл на экзамене в основной период не смогли трое учеников.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
23.06.2018, 14:50
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
21.06.2018, 13:45
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:45
Капитал
Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
22.06.2018 14:46
Комментарии