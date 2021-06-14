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В Петрозаводске деревья обрушились на жилой дом и перегородили дорогу (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:16, 15 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Из-за сильного ветра на Зареке береза рухнула на жилой дом, а на Перевалке упавшее дерево перегородило часть дороги.

На Петрозаводск сегодня, 15 июня, обрушился сильный порывистый ветер. Из разных районов города приходят сообщения об упавших деревьях.

Так, на Муезерской, 15, сломанная пополам береза упала на проезжую часть, частично перегородив её. Судя по фото, дерево стояло во дворе жилого дома. Фотография появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» около 3 часов дня.

Кроме того, в Единой дежурно-диспетчерской службе города передали информацию об упавшей на жилой дом березе. Происшествие случилось по адресу: улица Луначарского, 53. Инцидент случился около 11.40 утра.

Напомним, вчера МЧС предупредило о резком усилении ветра и ливнях на территории Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-06-15 15:50:16
В цифровом веке они не могут создать базу данных всех деревьев в городе. Не смешите моего кота.
Гость
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