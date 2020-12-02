В Петрозаводске дети устроили смертельные игры на дороге (ВИДЕО)

На Березовой аллее школьники перебегали дорогу перед проезжающими машинами, один мальчик чуть не попал под колеса автомобиля.

Трагедией чуть не закончились игры, которые затеяли школьники Древлянки днем 28 ноября у детской площадки на Березовой аллее. Дети перебегали дорогу от детского городка до ТЦ "Столица" и обратно перед двигающими автомобилями. Один мальчик чуть не оказался под колесами машины, которая едва успела затормозить. Водитель с места ДТП не уехал и вызвал автоиспекторов, а играющие со смертью дети сбежали.

История на этом для водителя не закончилась. Какая-то женщина, возможно, родственница одного их мальчиков-нарушителей, устроила разборку с мужчиной. Она пыталась вытащить его из автомобиля. Но водитель вышел из машины и толкнул ее так, что она упала и ударилась головой о тротуар. Приводить в чувство даму, судя по видео потерявшую сознание, пришлось водителю и сотрудникам Госавтоинспекции.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее подростки чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.