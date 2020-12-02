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В Петрозаводске дети устроили смертельные игры на дороге (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 03 Декабря 2020
фото: Кадр из видео
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На Березовой аллее школьники перебегали дорогу перед проезжающими машинами, один мальчик чуть не попал под колеса автомобиля.

Трагедией чуть не закончились игры, которые затеяли школьники Древлянки днем 28 ноября у детской площадки на Березовой аллее. Дети перебегали дорогу от детского городка до ТЦ "Столица" и обратно перед двигающими автомобилями. Один мальчик чуть не оказался под колесами машины, которая едва успела затормозить. Водитель с места ДТП не уехал и вызвал автоиспекторов, а играющие со смертью дети сбежали.

История на этом для водителя не закончилась. Какая-то женщина, возможно, родственница одного их мальчиков-нарушителей, устроила разборку с мужчиной. Она пыталась вытащить его из автомобиля. Но водитель вышел из машины и толкнул ее так, что она упала и ударилась головой о тротуар. Приводить в чувство даму, судя по видео потерявшую сознание, пришлось водителю и сотрудникам Госавтоинспекции.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее подростки чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.

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